¿Otra vez? Ale Venturo deja impactantes mensajes sobre las relaciones: ¿problemas con Rodrigo Cuba?

¿Distanciados? Rodrigo Cuba y Ale Venturo sorprendieron este año tras varias idas y venidas en su relación. En su momento, su lío mediático “estalló” y cuando todo hacía pensar que cada uno seguiría su camino por separado, sorprendieron al mostrarse nuevamente juntos como si nada hubiese pasado. Sin embargo, tras varios meses de “calma”, al parecer, estaría atravesando una nueva crisis. Ale Venturo utilizó sus redes sociales y dejó un par de impactantes y sentidos mensajes sobre las relaciones y todo apuntaría a problemas con Rodrigo Cuba.

Ale Venturo deja misteriosos mensajes en redes

Luego de retomar su relación, Ale Venturo y Rodrigo Cuba se han dejado ver, en más de una ocasión, más felices que nunca. Compartiendo su día a día, la pareja se mostraba feliz en redes sociales, o al menos eso hacían creer.

Recientemente, la dueña de “Nevera Fit” ha sorprendido a sus seguidores al publicar dos impactantes mensajes en redes sociales. Las publicaciones compartidas son frases en inglés, las cuales apuntarían a una nueva crisis en su relación con Rodrigo Cuba.

«Be with someone… who chooses you everyday, not just when they are in the mood for you», posteó Ale Venturo. Esta frase en español significa «estar con alguien, quien te escoge todos los días no solo cuando están de humor para ti».

Pero ahí no queda todo. Por si no fuera suficiente, Ale Venturo mandó otra “bomba” en sus redes sociales. Un video compartido en sus historias de Instagram encendió más la polémica. «Definition of anger is an emotional punishment you give yourself for somebody else’s behavior», se escucha en el clip que en español significa: «La definición de ira es un castigo emocional que te aplicas a ti mismo por el comportamiento de otra persona».

Estos dos mensajes “subliminales” hacen pensar que Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían atravesando por una crisis en su relación. Cabe resaltar que las publicaciones se dan luego de que el “Gato” bailara muy pegado junto a una amiga de Ale Venturo, a vista y paciencia de ella. ¿Le habrá molestado?

¿Qué dijo el “Gato” Cuba?

Sobre el baile de Rodrigo Cuba con una de las mejores amigas de Ale Venturo, hace unos días, un reportero se contactó con el futbolista. El hombre de prensa interrogó al futbolista, quien restó importancia a las especulaciones.

«¿Qué tiene? Si Ale ha filmado esa historia y el que baila atrás de Mafer (amiga de Ale Venturo) es su flaco», señaló Rodrigo Cuba. El “Gato” se mostró incómodo y acusó a la prensa de querer desestabilizar su relación con la madre de su segunda hija.

«Ya cualquier cosa quieren inventar. Ale y yo estamos muy bien la verdad, pero gracias por la preocupación», puntualizó Rodrigo Cuba.