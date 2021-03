¿Otra vez? Mario Irivarren es captado en reunión social durante pandemia

Compartir Facebook

¡Una vez más! El “chico reality”, Mario Irivarren, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que fue captado en una reunión social en una casa alquilada en el sur de Lima, a pesar que el país continúa en pandemia.

Aunque la pareja de Vania Bludau no compartió nada en redes sociales para pasar desapercibido, uno de las personas que integraba el grupo subió un video donde se le ve al combatiente tomando bebidas alcohólicas sin respetar el distanciamiento social.

En entrevista para “Amor y Fuego”, el “chico reality” trató de justificarse señalando que solo se trataba de una parrillita con su grupo de amigos, pues alquilaron entre todos la casa de playa durante un fin de semana.

“Esta casa es alquilada en un grupo de personas. Los mismos en casa siempre hacemos nuestra parrillita. (…) Somos las mismas personas que vivimos aquí, que estamos aquí todo el día en la casa. Si ya en mi casa, con las personas con las que convivo, no puedo hacer una parrilla, tomar un trago, qué puedo hacer no termino de entender. No hay que tergiversar las cosas”, indicó Mario Irivarren.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Vania Bludau tuvieron un altercado con la policía en una casa de Punta Hermosa, pues respondieron de mala manera y con pésima actitud a los agentes.

