¡Otra vez Yordy! El futbolista y los mensajes ‘calientes’ con Marita Hot

Esta vez, Yordy Reyna ‘envuelto’ con Marita Hot, la amiga íntima de ‘Paloma de la Huaracha’. El futbolista acostumbrado a brillar por sus escándalos extradeportivos, en el ojo de la farándula, por mensajes calientes con la bailarina.

“Y el regalo pa’ cuando jaja”, le preguntó Yordy a la bailarina; a lo que ella respondió: “Me imagino que vendrás por aquí. ¿Qué regalo quieres?”

La íntima de ‘Paloma de la Huaracha’ reveló que el futbolista le escribió el día de su cumpleaños, y ella no lo creía. Por tal motivo, ella le pidió que le compruebe que era verdaderamente él. El futbolista no dudo, y confirmó lo dicho con una videollamada.

“Le dije, de repente eres un ‘bamba’, pero Yordy me dijo no, ‘si gustas llámame’, entonces le llamé y corroboré que sí realmente era él”, contó la bailarina.

Además, Marita reveló que Yordy le pidió un video ‘hot’. “Yordy me pidió que le baile y que me quite toda la ropita”.

Finalmente, la bailarina confesó que el futbolista le prometió visitarla apenas llegue a Perú, pero le suplicó no revelar nada, pues no quiere estar envuelto en escándalos.

Además: Melissa Klug manda subliminal mensaje a Jefferson Farfán

Una de la ‘Blanca de Chucuito’

Le mandó su chiquita. Melissa Klug volvió a ser noticia por mandar un singular mensaje que estaría dirigido a Jefferson Farfán por su posible ruptura con la cantante de salsa, Yahaira Plasencia.

En sus redes sociales, su hermano, Joseph Klug, publicó una historia con una foto de un toro con unos cachos pronunciados. La publicación tuvo un comentario en doble sentido que se podría interpretar como una burla al jugador de futbol.

“Mana, Melissa Klug, tu causa… Eres fría”, colocó su hermano en Instagram junto a la imagen del animal. Su historia fue rápidamente compartida por Melissa Klug. El mensaje que colocó la “blanca de Chucuito” fue, con ironía, confirmando lo que mencionó su hermano.

