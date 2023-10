¡Otro más! Se filtran chats de la presunta infidelidad de Miguel Trauco en España (FOTOS)

¿Una nueva infidelidad? Se filtran conversaciones entre una misteriosa mujer y la actual pareja de Miguel Trauco, en donde se revela que el jugador habría sido infiel. Recordemos que la selección peruana viajó a España para su partido con Marruecos recientemente. En ese sentido, este encuentro clandestino se habría dado luego de la fiesta por el partido amistoso de Perú. Sin duda alguna, las revelaciones de infidelidad no paran. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Te deseo como nunca deseé a nadie”: Jossmery Toledo desenmascara a Paolo Hurtado con pruebas de chats

Miguel Trauco y su presunta infidelidad en España

Últimamente la ola de ampays ha bombardeado nuestras pantallas. Incluso, tal parece que ser futbolista es un factor en común cuando de infieles se habla, pues en nuestro país siempre se los ha vinculado con el escándalo, excesos e infidelidad. A excepción de algunos, la mayoría de jugadores se ha visto envuelto en ampays y polémicas. En esta ocasión, es Miguel Trauco quien habría sido infiel a su actual pareja con una misteriosa joven.

En la conversación, la misteriosa mujer estaría contando los detalles de lo que fue su amorío con el jugador. ¿Su objetivo? Que la actual pareja de Miguel Trauco sepa la verdad y decida si seguir o no con el futbolista. «Miguel me conoce y muy bien. Pregúntaselo», «Sabes que él te engaña no solo conmigo, sino con varias más», se pueden leer en los mensajes hacia Mariela Arévalo, la actual pareja de Miguel Trauco.

Cabe resaltar que Arévalo se muestra desencajada al recibir estos mensajes, pues no sabe cómo reaccionar al respecto. Por ello, siguió consultando a la misteriosa persona mayores detalles y, para sorpresa de muchos, la mujer estaba muy bien enterada de lo que hacía Miguel Trauco. «Yo tuve relaciones sexuales con él. Ya tu problema si sigues con él o no. En el partido con Marruecos», escribió la misteriosa mujer.

La reacción de los usuarios en redes sociales

Ante esta noticia, los internautas se mostraron sorprendidos, pues hace poco otro jugador también estaba envuelto en una polémica por infidelidad. Y es que los ampays a jugadores de fútbol no se han detenido. Por este motivo, muchos usuarios ya no confían en la mayoría de relaciones que tienen los futbolistas.

De esta forma solo queda esperar que Miguel Trauco se pronuncie al respecto y escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, teniendo en cuenta los diferentes casos, este se trataría de una nueva infidelidad. «Y esa per## orgullosa lo cuenta», «La pregunta es si hay mujer de un futbolista que no sea cachuda», «Este tiene full antecedentes, si lo perdonan es por plata», «Trauco 2024, están pasando cosas», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.