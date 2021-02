Compartir Facebook

¡¡¿Qué?!! Sheyla Rojas vuelve a la polémica en las redes sociales y es que no solo fue puesta al descubierto por enviarle un video íntimo a una expareja de su amiga Paula Manzanal, sino que uno nuevo salió al frente para acusarla de haber hecho lo mismo con él.

Se trata de un italiano de nombre Alessandro, quien evidenció que la exconductora de ‘Estás en Todas’ quiso tener un acercamiento especial con él de una manera un poco extraña, según lo catalogó él mismo.

Además, en un enlace para ‘Amor y Fuego’, Paula Manzanal corroboró la información sobre su examiga y exnovio.

“Me la presentaste para que yo sea su manager, de la misma forma que yo manejo más de 150 cuentas de personas famosas en el mundo, pero Sheyla empezó a mandarme fotografías suyas y cada vez con menos ropa. Yo no entendía la verdad, nunca tuve interés en ella”, mencionó Alessandro desde un audio.

“Me pidió que la traiga a Europa, no sé por qué, me preguntó contrato, qué quería hacer en Europa, venía a Italia a hacer vacaciones”, añadió.

PAULA LA ENCARÓ

Paula Manzanal: Amiga.

Sheyla Rojas: Hey, nena.

Paula Manzanal: Yo nunca me ‘comería’ a tu ex.

Sheyla Rojas: ???

Paula Manzanal: Ya me enteré que estuviste con el loco, pero fresh porque él no me importa, pero como amiga me parece malazo.

Sheyla Rojas: Qué hablas, no hay forma, no lo vi. Fue a mi depa porque no tenía dónde quedarse, pero alucina que se la quiso hacer a Ange (Ángela Curich).

