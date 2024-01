“Otros no lograron lo que yo hice”: Hernán Barcos rompe su silencio y arremete contra sus críticos

¡Fuerte y claro! En las últimas horas, el nombre de Hernán Barcos ha estado en las principales portadas de noticias de los diarios. Horacio Zimmermann, periodista deportivo, aseguró que el “Pirata” y Carlos Zambrano sostuvieron un tenso momento en los vestuarios de Alianza Lima por el “liderazgo” del plantel blanquiazul. En medio de toda la polémica, el delantero argentino – peruano salió a defenderse y mandó un contundente mensaje a todos sus detractores.

Hernán Barcos habla fuerte y claro

El último fin de semana, Hernán Barcos estuvo envuelto en una polémica con Carlos Zambrano. Según el periodista deportivo Horacio Zimmermann, ambos habrían tenido un fuerte enfrentamiento por el “liderazgo” de Alianza Lima, siendo el “Pirata” el vencedor de esa “lucha”.

Tras esta “bomba”, Hernán Barcos salió a defenderse y en una entrevista con un medio local, puso los puntos sobre las íes. El “Pirata” señaló que en el fútbol existe mucha envidia y dejó entrever que ese habría sido el principal “cortocircuito” que hubo entre él y el “León”.

“Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia. Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo”, indicó Hernán Barcos. Asimismo, no perdió la oportunidad de enfilar sus baterías contra sus críticos en general, los cuales incluyen a exjugadores de Alianza Lima. Waldir Sáenz es el caso más representativo, ya que el exgoleador aliancista ha criticado en varias oportunidades al recién nacionalizado peruano.

“Otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”, señaló.

¿Pudo ser crema?

Para sorpresa de todos, la historia de Hernán Barcos en el fútbol peruano pudo haber sido totalmente distinta. El “Pirata” confesó que inicialmente, Universitario de Deportes se puso en contacto con él, sin embargo, Ángel Comizzo, entonces DT de los merengues, descartó su llegada.

“Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza”, reveló.