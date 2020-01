Pablo Bengoechea aseguró que Alianza necesita urgente su ‘Canchita’

Como se viene hablando en las últimas horas, la posibilidad de que Christofer Gonzales llegue a Alianza Lima este año no es descabellada. Incluso, el técnico Pablo Bengoechea mandó una indirecta para tratar de convencer al jugador, en conferencia de prensa.

“La llegada de un extranjero puede concretarse en las próximas horas, ya habrán noticias. Sobre el enganche puede ser extranjero o nacional, pero ese jugador con el que se está hablando tiene nombre y apellido y si llega sería la frutilla de la torta”, expresó sorpresivamente el entrenador.

‘MUDO’ SOLO ALGUNOS PARTIDOS

El ‘Profesor’ también señaló que a Alberto Rodríguez solo lo considerará para los partidos importantes. “A Alberto lo conozco desde el 2010 y es uno de los mejores zagueros de América, aunque también viene de una inactividad importante. A él lo queremos para los encuentros importantes, nos encantaría que juegue la primera fase de la Copa y el clásico, con eso estaríamos satisfechos”, finalizó.

Por su parte, Jean Deza indicó que varios entrenadores le señalaron que su problema para ser figura no estaba en sus piernas sino en su cabeza, algo que ya logró entender, según confirmó.

“Todos los técnicos que me tocaron siempre me dijeron que mi problema no estaba en las piernas, sino aquí arriba (cabeza), logré entender eso y ahora estoy muy enfocado en mi trabajo y dar lo mejor en Alianza”, señaló Deza.