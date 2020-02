Pablo Bengoechea se cansó de las indisciplinas de Jean Deza

La nueva indisciplina de Jean Deza rebalso la paciencia de Pablo Bengoechea quien no dudó en mostrar toda su molestia al comentar el comportamiento del atacante. “Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Ayacucho nosotros dijimos que el futbolista que llama la atención por lo que no hace dentro de la cancha no nos gusta, y si perjudica la imagen de la institución nos gusta mucho menos. No hay duda de que Deza ha vuelto a perjudicar a la institución, a dañar a su imagen. Con sus compañeros creo que no se ha portado bien, yo me dijo mucho en el grupo, el martes estábamos a tres días de jugar el partido. Nosotros nos enteramos de casi todo, salga o no en televisión, a veces me hacen un dribbling, pero es muy difícil, en esto del fútbol uno se entera. Los futbolistas son los primeros que saben que, si hacen algo que perjudica al grupo, no son tomados en cuenta”, dijo el entrenador.

“Jean Deza no está haciendo lo que el resto de sus compañeros hacen. Descansar en su casa. En esta institución, mientras yo esté, hay cosas que no se deben hacer. La camiseta de Alianza es lindísima pero también tiene obligaciones. El que quiere jugar al fútbol aquí tiene reglas que respetar”, aseveró el estratega íntimo.

Asimismo, también manifestó que mientras él esté en el cargo hará lo posible para que sus jugadores se entreguen por la camiseta tanto dentro y fuera de las canchas. “En el fútbol hay gente que comete y no comete errores. Nosotros vamos a intentar que los futbolistas tengan claro la camiseta que defienden. Mientras yo esté hay cosas que no se deben hacer”, agregó.

Además, el técnico de Alianza dejo en claro que por el momento no tiene en sus planes a Jean Deza. “Lo que pase más adelante con él, no lo sé. Está claro que si los errores son en varias ocasiones, tienen menos chances de jugar. Ellos eligen. Yo defiendo a los compañeros”, afirmó.

¿LO PERDONAN?

Por el momento Jean Deza seguirá en Alianza Lima, el comité deportivo, el cual es liderado por Víctor Hugo Marulanda y Gustavo Zevallos, se sentaron a conversar con el volante quien reconoció su culpa, se volvió a confiar en el delantero y, por ese motivo, continuará en Alianza Lima. Pero se someterá a un régimen disciplinario bastante estricto y trabajará de la mano con el departamento de psicología.

BETO DA SILVA SE QUEDA EN MATUTE

Luego de algunas horas, Beto da Silva volvió a postear la foto de su llegada a Alianza Lima, lo que indicaría que su contrato con los íntimos sigue en pie y solo estaría esperando la llegada de su transfer para poder tener su primer partido.