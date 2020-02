Pablo Bengoechea agradece los elogios Jefferson Farfán

Hace unos días, Jefferson Farfán se rindió ante el juego que plasma Pablo Bengoechea en Alianza Lima. El atacante nacional destacó la labor del entrenador uruguayo, que respondió al elogio de la ‘Foquita’. “Siento agradecimiento y orgullo que un jugador de esa calidad me elogie, él es un hincha de Alianza y si a él le gusta bienvenido sea”, señaló el DT charrúa.

“Le estoy muy agradecido por los momentos que compartimos en la selección. Fue muy lindo trabajar con él, como con todos sus compañeros. Más allá de ganar o perder, la relación fue muy buena y ellos entregaron todo”, indicó Bengoechea.

El ‘profe’ dijo que no habló con su compatriota Gregorio Pérez, tras el inicio de la Liga 1.

“El bien de uno será el mal de otro deportivamente”, dijo, cuando le preguntaron si llamó a su compatriota para felicitarlo por la victoria ante Melgar. “Yo quiero que me vaya bien a mí y a Alianza Lima, no me importa lo demás, hagan lo que hagan. Si bien Gregorio es mi amigo, y lo seremos toda la vida, sus resultados de ellos son de ellos. A mí me importan los resultados de mi equipo”, declaró.

Por otro lado, Bengoechea habló de las críticas al sistema de juego tras la derrota ante Alianza Universidad. “No hay duda que arrancamos el campeonato como no queríamos, el resultado fue muy adverso para lo que teníamos en mente, fue un golpe duro para nosotros. Todos sentimos ese resultado pero hoy ya los vi mejor y los chicos que llegaron de la Sub-23 llegaron bien y tienen posibilidades de estar el fin de semana”, afirmó el estratega.

El uruguayo habló también de Alberto Rodríguez y cuándo va a tener minutos. “Alberto va a jugar contra Atlético Grau (tercera fecha)”.