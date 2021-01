Pablo Heredia se defiende: “Cualquier mujer que salga a acusar, le van a creer”

Compartir Facebook

El actor argentino, Pablo Heredia, rompió su silencio, tras ser acusado de acoso por la influencer colombiana, Estefany Najar. La joven compartió algunos mensajes que el artista le enviaba por redes sociales.

Sin embargo, Pablo Heredia negó todas las acusaciones que la colombiana ha mencionado, pues lo que mostró no significa acosar, ya que él no la conoce en persona. Incluso, discutió con la joven en el chat.

“Hostigar es otra cosa. Yo solo respondo la mala vibra que expresas. Solo te gusta el drama, mucha novela colombiana, nunca te falté el respeto. Solo me defiendo de tus ataques feministas”, se lee en los mensajes de Pablo Heredia.

En una entrevista con un programa de espectáculos, el actor argentino recalcó que no importa cómo se defienda porque no será tomado de buena manera, pues se cree más a la versión de la mujer.

“Cualquier mujer que salga a acusar a un hombre le van a creer a la mujer, así que para qué me voy a estar defendiendo. (…) Que diga lo que quiera, no me interesa, que hable en redes lo que le de la gana. Si me quiere llamar acosador sin conocerme. Yo no la conozco, ni la vi en mi vida. Le escribí en buena onda y me respondió mal”, indicó el argentino.

