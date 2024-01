Pablo Heredia se pronuncia sobre la ruptura de Ale Fuller: «No hay mal que por bien no venga»

Pablo Heredia, el galán argentino que ha protagonizado varias novelas peruanas, se pronunció sobre la ruptura de su ex Ale Fuller con Francesco Balbi. El actor aseguró que se lleva bien con su expareja y que respeta su decisión.

Pablo Heredia habla sobre Ale Fuller

En una entrevista, Pablo Heredia no se pudo resistir y habló claro sobre el fin del compromiso de Ale y Francesco. El actor, que anda en Perú filmando «Super Ada», dejó claro que no está ajeno a los chismes de la farándula.

«Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso con el amor de su vida, te vas a casar y las cosas no resultan. Pero yo soy creyente de que las cosas siempre pasan por algo, no hay mal que por bien no venga. Tal vez no era la persona», afirmó Pablo dejando entrever que él no era el correcto para Ale.

Mira también: ¡Se salió del guion! Korina Rivadeneira sorprende con beso a Pablo Heredia en conferencia de novela

Pablo, siempre diplomático, no se limitó en elogios para Ale Fuller, a quien considera hoy en día como una gran amiga. «Desconozco un poco la vida de Ale desde ese lugar. El otro día la vi súper bien y nos saludamos. Yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño y respeto. El haber tenido una relación tan linda y tan larga con Ale me ha enseñado y me ha dejado muchas cosas, y hoy me ha dejado una amiga».

¿Pablo está soltero y qué onda con Ale Fuller?

Sobre la situación sentimental de Pablo, resulta que el argentino, que alguna vez fue el galán de Ale Fuller, está solterito. En sus propias palabras, «Yo estoy soltero, así que este es un mensaje para el amor de mi vida, si estás por ahí, por favor, me buscas porque me encantaría». ¿Alguien se anima a conquistar a este galán?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝔓 𝔞 𝔟 𝔩 𝔬 ℌ 𝔢 𝔯 𝔢 𝔡 𝔦 𝔞 (@pabloheredia10)

Pero, ¿qué dijeron Ale Fuller y Francesco Balbi sobre esto? Bueno, parece que Ale salió al frente para dejar claro que la decisión de no casarse fue cosa de dos, por razones personales. Y ojo, que la mamá de Ale, Daniela Doberti, aseguró que la deuda pendiente con Francesco por el departamento está saldada y que todo está en regla.

Mira también: “Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos”: ¿Renato Rossini Jr. manda indirecta a Ale Fuller?

Así que ya saben, el rompimiento del compromiso entre Ale y Francesco sigue dando de qué hablar. Esta vez Pablo Heredia comentó la separación de su ex Ale Fuller. Se rumorea que la actriz está saliendo con Renato Rossini Jr. ¿Qué pasará después en la vida de Ale? Estaremos al pendiente para contarles todos los detalles.