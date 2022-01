Pablo Villanueva “Melcochita” dio positivo al coronavirus

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La tercera ola de la COVID-19 sigue incrementando en contagios y las figuras de la farándula también se están viendo afectadas. Uno de ellos es el popular cómico Pablo Villanueva , de 85 años de edad, quien a través de sus redes sociales dio a conocer que dio positivo al coronavirus.

“Me hice una prueba y he salido positivo al virus. Así tengan la vacuna siempre anden con sus dos mascarillas. Lo mío no es tan grave”, dijo “Melcochita” tras disculparse con el público que tenía previsto asistir al evento que tenía programado para este fin de semana.

También puedes leer: Korina Rivadeneira descarta embarazo: “tengo flacidez y grasa”

“El evento que tenía el sábado 15 en la Herradura lo he tenido que postergarlo hasta que me recupere bien de esto mil disculpas a mis seguidores. Si asistía, iba a exponer al público a que se contagie, eso está mal para un artista que tiene que cuidar a su familia y a su público”, agregó Pablo Villanueva.

Monserrat Seminario, esposa de Villanueva, señaló que el cómico está tranquilo, con algunos síntomas y se encuentra aislado en casa. “Ya está aislado en uno de los cuartos de la casa. Solo yo lo atiendo, está con doble mascarilla. Le duele mucho la garganta y tiene mucho ‘moquito’”, precisó y acoto que el humorista tiene la tercera dosis de la vacuna.