Pacientes graves de COVID-19 mejoraron con ayuda de la dexametasona

Según un estudio, el uso de dexametasona en pacientes con COVID-19 habría mejorado su estado de salud. Pero también causaría un daño si se administra mal

Un increíble resultado se ha visto en pacientes graves con COVID-19 y es que la dexametasona hasignificado una mejoría inigualable en su salud, según un ensayo realizado en Reino Unido con enfermos conectados a respiradores.

Pese a significar un potente medicamento que aliviaría la salud de millones de personas en el mundo, los especialistas advierten que su uso debe ser moderado, debido a que podría traer contraindicaciones si las dosis son altas.

Dentro del estudio, se menciona que cerca de 2 mil pacientes utilizaron cerca de 6 miligramos de la medicina hasta por 10 días y otros 4300 tuvieron el tratamiento normal. Esto con el fin de evaluar las tasas de letalidad.

El índice de muertes fue de casi un 30% en las personas que tomaron el fármaco y en quienes no lo hicieron se dio en un 41.4%, advirtieron las conclusiones llevadas a cabo en el estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

Asimismo, los pacientes que consumieron dexametasona presentaron un porcentaje de muerte de un 23.3%, frente a las personas que recibieron oxígeno a través de medios menos invasivos.

Cabe resaltar que el medicamento no mata al virus, sino que funciona suprimiendo la respuesta inmunológica anormal del cuerpo y puede causar problemas y daños en los órganos.

Es por esa razón que el científico Anthony Fauci, de Estados Unidos, manifestó que la dexametasona no debe ser incluida en la receta médica muy pronto en pacientes con COVID-19.

FUENTE: EXITOSA PERÚ

