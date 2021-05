Pacientes recuperados del virus llevaron flores a enfermeras que los salvaron

Compartir Facebook

¡Verdaderos héroes! Un grupo de pacientes recuperados de coronavirus en Nueva York, Estados Unidos, decidieron tener un gesto hermoso de agradecimiento hacia este personal sanitario de la red de salud Northwell Health.

Según Today, en conmemoración del Día Nacional de Enfermeras y Enfermeros, el pasado 6 de mayo, estos pacientes se reunieron con las especialistas que cuidaron de ellos en sus momentos más críticos.

Cuando el personal de enfermería se reunía en las afueras del nosocomio, estos pacientes fueron hasta allá para llevarles flores y detalles como obsequio.

Uno de ellos fue John Tillotson, de 62 años, quien luego de enfermar necesitó ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, aislado de su familia. Su única compañía fueron Christine LcLawhorn y Andrew Wong, parte del personal de enfermería. Ellos se encargaron de asistirlo hasta su recuperación.

“Es simplemente asombroso por cuánto aprecio, los agradecidos que estamos. Y para mi esposa, mis hijos, mis nietos, ya sabes, tal vez tenga otros 30 años con ellos. No lo habría hecho si no fuera por ellos. Me salvaron la vida”, dijo Tillotson.

Otro de estos sobrevivientes al virus fue Brian Morales, un joven de 28 años que también presentó un cuadro grave. Estuvo bajo los cuidados de las enfermeras Imtiaz Haniff y Starr Lentz, quienes incluso oraron por la salud del enfermo en sus días más difíciles.

“Estaban ahí para mí. Solo quiero agradecerles mucho. Siempre estarán en mi corazón y son parte de mi historia de éxito”, expresó Morales.

Otro de los detalles que recibieron estos trabajadores fueron unos estetoscopios con la palabra “héroe” grabada.

