Padre aplastó el Xbox One de sus hijos harto que no lo obedezcan

¿Cuánta paciencia puede tener un padre? La pandemia ha generado que toda la familia se encuentre en casa por largas horas y, aunque las cosas que se pueden realizar son limitadas, no evita que se deban hacer cosas comunes como la limpieza. Sin embargo, ¿qué se puede hacer si tus hijos no te obedecen?

Los expertos señalan que deben ser castigados de una manera ejemplar, sin usar la violencia. Lamentablemente, un padre en Estados Unidos, harto que sus niños no lo obedezcan, tuvo una drástica decisión. El adulto no tuvo mejor idea que quitarles lo que más quieren, su consola de videojuegos. No obstante, él decidió que sea para siempre.

En un video subido a redes sociales, el padre de familia les había dado una orden a sus hijos: limpiar sus cuartos. Sin embargo, al regresar a la casa, se dio cuenta que no lo habían hecho, porque seguían frente a la televisión jugando. El hombre, aburrido de la situación, cogió el Xbox One y se lo llevó fuera de la casa. El papá colocó la consola y lo puso detrás de una de las llantas de su camioneta.

Sus hijos salieron rápidamente del hogar para decirle que por favor no lo haga, pero no pudieron quebrar la determinación con la que salió el padre, pues encendió el auto y pasó por encima del Xbox. Los hijos solo atinaron a llorar por el accionar de su papá, pues no creían lo que veían.

El video que se ha convertido en tendencia en TikTok y ha generado miles de reacciones en los usuarios. Algunos aplauden la determinación del padre, mientras que otros lo critican porque no se debe ser tan duro con los castigos hacia los hijos.

