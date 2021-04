Padre de joven que asistió a fiesta clandestina fallece por el virus

Compartir Facebook

Un joven no habría medido las consecuencias de asistir a una fiesta clandestina en plena pandemia, pues toda su familia contrajo el virus, posiblemente, a su desobediencia a las normas dadas para evitar la expansión de la COVID-19.

En Cusco, el hombre de 24 años fue intervenido por la Policía en una reunión social por lo que fue impuesto de una multa. Sin embargo, 18 días después, su padre falleció porque se infectó y no pudo sobreponerse a la enfermedad.

Según contó el fiscal de prevención del delito, Eduardo Poblete Barberis, la hermana del joven intervenido lo llamó para reclamarle que, después de la intervención, su madre y hermano estaban complicados con la COVID-19, pues necesita de una cama UCI.

“En un operativo me encontré con un joven de unos 24 años, quien gritaba a viva voz que le importaba una mierd* el COVID-19. La Policía le impuso la papeleta conforme a ley. Ayer (1 de abril), a 18 días del incidente, me llamó la hermana de este joven y me dijo de manera muy airada y malcriada que su papá había fallecido con COVID-19. Su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI”, mencionó Poblete Barberis en redes.

Asimismo, reveló que la hermana lo culpaba porque, de no haberle colocado la papeleta, podrían haber tenido acceso a la atención médica para sus familiares y, quizás, salvarle la vida.

“Me dijo que era injusto que, por haberle impuesto la papeleta en ese local de fiestas, ubicado en Cusco, no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares. (…) La llamada de la joven me llamó profundamente la atención sobre las paradojas de la vida, y como siempre buscamos a un responsable de las desgracias que nosotros mismos provocamos”, finalizó.

