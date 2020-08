Padre e hijo médicos fallecieron luchando contra la COVID-19

Compartir Facebook

Una tragedia familiar para los Vallejo. Padre e hijo, ambos médicos, perdieron la vida al luchar contra la COVID-19 con apenas 5 semanas, o poco más de un mes, de diferencia en la ciudad de Miami en Florida (Estados Unidos).

Jorge Vallejo, patriarca de la familia, de 89 años, era un ginecólogo y obstetra reconocido por su excelente trabajo con cientos de niños en la ciudad de Miami.

«Le dije que él era mi mundo y que si algo le pasaba, yo no podía vivir sin él. Él me dijo: no te preocupes. Le dije que lo quería y él me dijo que él también a mí», comentó Gisselle Vallejo, hija y nieta de los fallecidos.

Por otro lado, Carlos Vallejo, hijo de Jorge de 57 años, a diferencia de su padre sí estaba ejerciendo y, a través de su lucha contra el coronavirus, logró ayudar a una gran cantidad de personas contagiadas.

Pese a que tuvo los cuidados necesarios para poder evitar el contagio de la enfermedad, su familia afirma que no fue suficiente para poder mantenerlo con salud.

TRISTE FINAL

El Día del Padre de este año, ambos fueron hospitalizados luego de haber dado positivo para la ‘neumonía de Wuhan’. Sin embargo, el 27 de junio murió Jorge.

«Me partió el alma decirle que su papá había fallecido y después de eso él me seguía hablando, llegó a salir y a estar bien», confesó la esposa de Carlos, Lissette Vallejo.

«Fue el día más duro de mi vida porque yo entré corriendo como la más loca a ese hospital. Aguanté su mano hasta la última vez y recé para que se fuera al cielo», agregó.

