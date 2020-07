Compartir Facebook

Amor de padre. Pedro Castillo sabía que debía proteger a su hijo quien en diciembre fue sometido a una operación al corazón, por lo que se exponía a diario saliendo a vender caramelos sin imaginar que se convertiría en una víctima del coronavirus.

Pedro José Castillo Marchán llegó a Lima desde Tumbes para la intervención quirúrgica de su pequeño de 5 años, sin embargo la cuarentena y la pandemia lo obligaron a quedarse en la capital durante todos estos meses.

Para solventar los gastos de alimentación de él y su pequeño, Castillo Marchán, vendía caramelos en las calle sin embargo, en medio de la cuarentena, ha llegado a contraer el coronavirus y los síntomas que presentan impiden que pueda trabajar con normalidad.

Aunque los gastos medicinales del menor los asume el Hospital del Niño, el valeroso padre necesita con urgencia un tratamiento de COVID-19 y, aunque ha intentado comunicarse con el Ministerio de Salud, no ha tenido respuesta.

En declaraciones a Exitosa, Pedro Castillo relató que “Esta enfermedad me quiere tumbar, dejando a mi hijo solo. Por favor, pido que me den un apoyo. Lo único que pido es que me den un apoyo, ya que me falta respiración. Me falta un apoyo para mi hijo, su alimentación cuesta mucho. Necesito ayuda para mi salud. Soy padre y madre para mi hijo y él me tiene a mí nada más. Gracias a la gente que me pueda ayudar”

Pedro Castillo Marchan vive en la cuadra de la Av. Canto Grande en San Juan de Lurigancho y si puede ayudar a esta familia puede comunicarse al teléfono 992444402 o hacer alguna donación al número de cuenta BCP 192-94577049-0-70.

