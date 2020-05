Padres de familia dicen que colegios particulares deberán devolver matrícula, pensiones y otros pagos

Compartir Facebook

Los padres de familia que no estén conformes con las nuevas condiciones que en medio de la pandemia por el coronavirus ofrezcan los colegios particulares donde estudian sus hijos pueden resolver el contrato y exigir la devolución de los pagos, según lo establece un Decreto Legislativo publicado ayer.

La norma indica que en un plazo no mayor a 7 días calendario, contados a partir de hoy miércoles 6 de mayo, los colegios deben comunicar (por correo electrónico u otro medio) a los padres la existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalle las condiciones de prestación del servicio educativo.

Si están de acuerdo con la propuesta de modificación de condiciones, los usuarios pueden aceptarla y continuar con el servicio educativo.

ROMPER CONTRATO

En caso contrario, podrán resolver el contrato. Si así fuera, el decreto legislativo señala queel colegio debería devolver, de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante, el pago por derecho de la cuota de matrícula, las pensiones canceladas y cualquier otro concepto exigido a los usuarios, salvo condiciones distintas que acuerden las partes.

Se señala claramente que las instituciones educativas privadas no pueden obligar a los usuarios a renunciar a la devolución de estos conceptos y que es nulo cualquier acuerdo en contrario.

Sin embargo, se descontarán las deudas pendientes de los estudiantes, si las hubiera, dentro de 30 días calendario contados desde la resolución del contrato

NO COBREN IGUAL

El gobierno decretó que los colegios privados no pueden cobrar por los servicios que se han dejado de brindar producto de la emergencia por el coronavirus.

“Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial”, precisan.

SIETE DÍAS PARA INFORMAR A PAPÁS

Los colegios privados tendrán un plazo de siete días para informar a los padres de familia las modificaciones de sus costos por brindar clases virtuales. El documento establece la obligación de los colegios de informar sobre sus estructuras de costos, desagregando las prestaciones que brindan y detallando cuáles de ellas no se pueden seguir brindando en la modalidad no presencial. Precisa que dichos datos deben facilitarse de manera detallada, oportuna y sencilla a las familias. La información que consignen los colegios privados tendrá carácter de declaración jurada y estará sujeta a fiscalización posterior.