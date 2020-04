Padres denuncian al colegio Cruz Saco por abuso en pensiones

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un grupo de padres de familia denunció que el colegio Cruz Saco de Los Olivos no quiere rebajar las pensiones en 50% y lo que es peor: se niegan a dialogar para llegar a un buen entendimiento en momentos que el país atraviesa la peor crisis sanitaria y económica debido al coronavirus.

“Esta es una protesta en contra del abuso que están cometiendo al no hacer caso a nuestro pedido. Algunos somos trabajadores independientes, vivimos del día a día, tenemos derecho a que nos escuchen. No vamos a dar marcha atrás así nos amenacen”, afirmó una mamá en el plantón que realizaron ayer en el frontis de la escuela.

Señalaron que las autoridades del plantel solo harán un descuento del 30%.

“Ellos tienen que sentarse a conversar, solo comunican sus decisiones por carta. No son solidarios para entender lo que estamos pasando, muchos nos hemos quedado sin trabajo”, dijo otro padre.

Los progenitores también se quejaron que la referida institución educativa insiste con cobrarles la mensualidad de marzo, cuando prácticamente no han tenido clases.

“Nuestros niños solo han asistido seis días al colegio, no hubo clases presenciales y solo han enviado tareas, diapositivas y enlaces a nuestros correos”, manifestaron.

Los papás también dijeron que recién el 6 de abril iniciaron las clases virtuales. “Se encuentran algunas deficiencias que nos perjudican, tanto en el tiempo de dictado de clases, saturación de la red de internet, además de los gastos que generan a los padres. Pedimos al ministro de Educación que ponga mano dura para acabar con el maltrato de estos colegios”, precisaron.