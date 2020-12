Padres desalmados agredieron a su hijo hasta romperle la cabeza

Compartir Facebook

Un pequeño niño reveló que durante varios años fue agredido verbal y físicamente por sus padres en La Libertad y es que él no tenía permitido ni siquiera salir a jugar sin que ellos lo golpearan por esa simple acción.

La historia del menor se conoció por una video grabado por un vecino del sector y es que lo encontró llorando en medio de la calle e intentó ayudarlo de alguna manera.

Según indicó el pequeño sus padres son: Maco Segura Salazar y Petronila Rodríguez Román, quienes serían denunciados por la justicia debido a que agredieron de la peor forma a su menor hijo.

El niño denunció que recibe esta serie de maltratos desde que tiene 6 años de edad y que ellos salen a pasear y tomar, así como también si pide ir al campo a jugar un poco le dicen que ‘no’.

«Si me voy, llego en la noche y me pegan», comentó entre lágrimas la víctima, que no podía ni levantar la mirada para contar su historia de maltratos.

Asimismo, contó que «lo tienen todo el día encerrado y no se va hasta que se cansa de pegarme», así como también contó que le rompieron la cabeza con una piedra y luego ‘lo hicieron curar’.

Autoridades locales anunciaron que ya se encuentran coordinando para ver qué solución le dan al menor y así poder protegerlo de unos malos padres.

