Padres ‘Liendrita’ culpan a mujer que le hizo creer que tenía un hijo de él

Este domingo, el cómico Guillermo Yussepi Chunga Montalbán más conocido como Liendrita fue asesinado de siete balazos, sin embargo sus padres piden justicia por su muerte.

Frente a ello, los padres del cómico pidieron justicia y no dudaron en responsabilizar a Lucero Gamarra, mujer que lo acusó de ser padre de su hijo.

Es así que dieron una entrevista a un canal de YouTube en el que la madre se mostró muy afectada por lo sucedido y pidió justicia: “Yo solamente quiero que le hagan justicia a mi hijo, le quitaron la vida a mi hijo una mala mujer, sólo por no reconocer el hijo que no era suyo. Pido justicia para mi hijo, me lo quitó la vida a mi hijo esa mujer”.

No dudó en recordar con mucho cariño a su hijo, quien era una persona alegra y responsable, que no hacía nada más que cumplir con su familia: “Siendo una persona muy alegre, muy carismática. Él era una persona responsable con su hijo, él vivía para su hijo. Yo necesito que le hagan justicia”.

Hasta el momento, se conoce que los restos del cómico serán enviados a Piura, donde le darán cristiana sepultura, sin embargo la madre pide justicia pues a su hijo lo mandaron a matar, asegura: “Lo mandaron a matar, necesito para esa persona el peso de la ley que le caiga”.

Por otro lado, la hermana de cómico, Yuriko Chunga, afirmó que Liendrina no tenía problemas con nadie, era muy tranquilo, pero luego de su presentación en televisión recibía amenazas de muerte.

“Luego de eso ocurre su muerte, lo dicen sus fans, qué causalidad que después que apareció en ese programa encuentra su muerte. Para la persona que ha matado a mi hermano, esto no se va a quedar así porque hay un Dios que todo lo ve”, asegura la hermana.

