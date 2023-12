«Pagan a personas para desprestigiar»: Sergio George piensa que el lío con Farik Grippa fue manipulado

Sergio George es un reconocido productor musical a nivel internacional que hace unos meses tuvo un fuerte altercado con el cantante Farik Grippa. El artista peruano comentó que tenía un contrato abusivo con Sergio George y la disquera con la que trabajaba. Además, que se paralizó musicalmente y no grabaron ningún tema con él como se había prometido.

Sergio George cree que pagan personas para desprestigiar

En una entrevista con Carlos Orozco, Sergio George volvió a tocar nuevamente lo sucedido con Farik Grippa. Esta vez, el productor internacional explicó que para él todo el ataque que habría recibido fue manipulado y pagado.

El entrevistador comenta que desde la llegada de Sergio George, veía que solo fue vinculado en escándalos y maltrataban su nombre. Ante ello, el productor internacional comenta que de alguna manera todo lo que pasó lo preparó a nivel internacional, pero que parecía ver alguien detrás de todo eso.

«Creo que mucho de eso (desprestigiarlo), en mi opinión, es pagado… para mí. Hay mucha gente que tiene su agenda para hacer daño y pagan a personas que empiezan a dañar el nombre de uno y desprestigiar. Para mí pasa eso aquí, pagan personas», comenta Sergio George.

Vuelve a tocar el tema de Farik Grippa

Luego, el productor musical pone de ejemplo el caso de Farik Grippa y comenta que le sorprendió mucho el nivel de alcance que tuvo todo lo sucedido. Para Sergio George, el peruano no contaba gran cantidad de seguidores para volverse tendencia rápidamente.

«Por ejemplo en el caso de Farik Grippa que hizo el show con Magaly y arrasaron conmigo, me pusieron por el piso y esa misma noche había ‘#LiberaAFarik’. Era como brother, esta no puede ser una cosa de coincidencia. Él no era tan popular con fans para tener una gran cantidad de personas diciendo eso. Eso fue planeado, manipulado por alguien, no sé», agrega el productor.

Sencillo que sería de Farik se lo dio a Jay Wheeler

Casi al final de la entrevista, Sergio George comenta que viene realizando un proyecto inspirado en Bizarrap, solo que en versión tropical. Agrega, que está trabajando en hacer un estudio con él en el piano y un cantante.

Luego, el productor musical comenta que un tema que está grabando actualmente Jay Wheeler era para Farik Grippa, antes que todo el lío sucedido. «Lo empezamos a grabar, un tema que se grabó que nadie lo sabe y lo voy anunciar aquí… que se lo di a Farik Grippa, era su segundo sencillo. Con toda esa pelea se lo di a Jay Wheeler».