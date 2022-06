Paloma de la Guaracha asegura que Néstor amenazó con un cuchillo a Flor Polo cuando convivían

Compartir Facebook

Fuertes testimonios de ‘Paloma de la Guaracha’ remecieron el set de ‘Magaly TV La Firme’, luego de que ella la amiga de Susy Díaz defendiera a Flor Polo tras acusar a Néstor Villanueva de violencia física.

La organizadora de eventos llegó junto a Susy Díaz al programa de Magaly Medina y arremetió contra Néstor Villanueva, a quien tildó de agresor pues según ella presenció cuando alguna vez el cumbiambero amenazó con un cuchillo a la hija de Augusto Polo Campos.

“Yo sabía todo, pero Flor no quería que le cuente a su mamá porque ella me decía que su mamá iba a llamar a las cámaras. (¿Qué es lo que viste exactamente?) Golpes, también la amenazó con cuchillo. La golpeaba porque no sabía cocinar, la insultaba y psicológicamente la agredía”, comentó Érika Luz Palomino, más conocida como ‘Paloma de la Guaracha’.

Flor Polo confiesa que Néstor le decía que nadie la iba a querer por tener hijos

La engreída de Susy Díaz recordó episodios lamentables de su relación con el cantante Néstor Villanueva con quien se encuentra en una batalla legal para que le de el divorcio tras rumores y pruebas de infidelidad.

Lady Guillén fue quien se encargó de entrevistar a Flor Polo y expresar los malos ratos que vivió con Néstor, incluso recordó que el cantante le dijo que nadie le iba hacer caso por tener hijos. “En realidad era cuando teníamos problemas. Cuando teníamos problemas me decía eso”, comenzó diciendo Florcita.

Y es que en el transcurso de los meses han habido testigos de como Néstor trataba a Flor hasta la propia mejor amiga salió a hablar y confesar que Néstor la trataba como empleada más no como esposa.

“Yo seguía ahí, seguía ahí, porque tenía miedo de irme, de que nadie me quiera, de que nadie esté conmigo, porque tenía miedo de estar sola. Me aferré mucho a él y no di mi brazo a torcer”, agregó la hija de Augusto Polo Campos con lágrimas en los ojos

