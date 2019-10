Paloma de la Guaracha dice que ‘Yahaira es una intersada’

Los dejó al descubierto, Paloma de la Guaracha, quien estuvo presente en el cumpleaños de Jefferson Farfán reveló a diario Karibeña que vio al deportista y Yahaira Plasencia juntitos durante toda la celebración del onomástico del seleccionado peruano. Además, aclaró que ella nunca mencionó que la fiesta de la ‘foquita’ haya sido con canje.

“Yo jamás he dicho que la fiesta de Jefferson fue con canje, eso lo ha dicho el programa de Magaly. Lo que sí puedo decir es que Jefferson y Yahaira estuvieron toda la noche juntos, no se soltaban, paraban abrazados y en su momento se dieron sus piquitos, aunque ellos trataban de esconderse”, comentó la amiga de los faranduleros.

“Quiero que quede claro que a mí no me invitó Jefferson a la fiesta, yo fui porque me llevó Alaín Almeida (cantante de los Mayimberos) y nunca fui con la mala intensión de grabar para luego hablar de su fiesta. Pese, a que yo creo que Yahaira mandó a unos miembros de seguridad a vigilarme, porque atrás mío veía a unos chicos que me marcaban, seguro tenían miedo que los grabe”, indicó Paloma que se tomó fotos con Farfán y doña Charo.

Comentó que no se tomó fotos con Yahaira Plasencia porque, para ella, es una interesada. “Esa noche me he tomado fotos con Jefferson, con su mamá pero no con Yahaira, porque ella no me cae, siento que está con Farfán por su dinero, la veo interesada”, acotó.(V.Rondón)

EL DATO

La manager de Yahaira, Maritza Rodríguez, dijo que están investigando cómo entró Paloma a la fiesta y señaló que Farfán se gastó cerca de 90 mil dólares en su tono de cumpleaños.