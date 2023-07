¡Mujer chamba! Paloma de la Guaracha se recursea como payasita en circos para generar ingresos

La popularmente conocida como ‘Paloma de la Guaracha’ apareció en el último programa de Magaly Tv La Firme y contó que se las vienes buscando para poder generar ingresos y solventar a su familia.

La animadora de eventos afirmó que el mercado laboral está duro por lo que ha tenido que buscar la manera de salir adelante, por lo que recurrió a la ‘Panfila’ quien se encuentra llevando a cabo su circo para su público.

Nueva faceta

Paloma de la Guaracha dio a conocer su estado económico por lo que decidió incursionar en el mundo artístico. Se vistió de payasita y salió al público demostrando sus dotes no solo para la animación sino también, para hacer reír a la gente.

«Paloma descubrió su nueva vocación, ‘La Panfila’ le dio una oportunidad en su circo y se vistió de payasita y fue la atracción», dijo la conductora.

En la nota se pudo apreciar cómo Paloma se desenvuelve junto a la gente que la admira por su valentía de querer salir adelante. «Asu Paloma llenaste hartísima gente», dijo María Victoria Santana, conocida como ‘Panfila’.

Mira también:Jennifer Barrantes es destituida y pierde la corona de Miss Perú Mundo

Y es que al parecer Paloma habría encontrado el trabajo perfecto para aprovechar estas fiestas patrias donde abundan las presentaciones en circo.

¿Quién es Paloma de la Guaracha?

Paloma de la Guaracha cuyo verdadero nombre es Erika Luz Palomino nació 1975 en Lima, hija de padres tarmeños que llegaron a Lima en busca de nuevas oportunidades. Su apodo de ‘Kardashian del Óvalo de Santa Anita’, surgió a raíz de que se mudó a los 7 años a Santa Anita. A los 14 años salió embarazada, con las esperanza de que sus pareja se haga responsable, sin embargo, eso nunca pasó ya que la dejó con un bebé a cuestas siendo tan joven.

«A mi no me afectó porque soy bastante orgullosa y siempre he sacado adelante sola a mi hijo. Seguí estudiando porque quise terminar la secundaria, no me quise quedar atrás pero él (su hijo) fue creciendo y ya no se pudo. Con un hijo nadie te va a mantener, bueno tus padres, pero de ahí nadie más», dijo Paloma.

Paloma se convirtió en madre nuevamente a los 23 años, pensó que este sería su príncipe azul, pero después de dar a luz, se separó de su pareja.

Mira también: “Tengo tanto por decir”: Jimmy Santy arremete contra “El gran chef famosos”

Con dos hijos se convirtió en una verdadera mil oficios, e incluso fue a Argentina para un futuro mejor, sin embargo, al poco tiempo regresó a nuestro país al no tener éxito.