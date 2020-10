Paloma Fiuza congelará sus óvulos para ser madre más adelante

Compartir Facebook

Todavía no. La modelo brasileña, Paloma Fiuza, confesó que tiene el deseo de convertirse en madre, pero que ahora no es un buen momento por todo lo que viene atravesando en su carrera mediática.

La chica reality prefiere dar prioridades a sus objetivos planteados y en seguir dedicándose al programa de competencia. La solución de Paloma Fiuza será congelar sus óvulos para realizarlo más adelante.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante. Por ahora no puedo tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, aclaró Paloma Fiuza.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria también se ha sometido al congelamiento de óvulos hace unos meses. Incluso, “la rubia de Gamarra” compartió con sus seguidores cuál es el tratamiento a seguir para conseguirlo.

Paloma Fiuza, con 36 años, continúa teniendo el sueño de ser mamá, por lo que tiene pensado someterse al tratamiento.

No se escapó

Paloma Fiuza también se refirió al controversial escape que tuvo su pareja, cuando vio que las cámaras de televisión se les acercaba. El empresario Raúl García prefirió dejar sola a la modelo brasileña, antes que lo graben.

Según Paloma Fiuza, es normal esa reacción, pues él busca seguir en el anonimato, ya que no es parte del medio. “Él no es de la tele y pensó que era una entrevista y por eso se abrió. Yo un poco sé cómo reaccionar, pero él no”, minimizó Paloma.

