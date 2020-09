Paloma Fiuza defiende a su novio, después de dejarla al ver cámaras

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Calmó las aguas. La modelo brasileña, Paloma Fiuza, puso paños fríos al momento incómodo que vivió cuando su pareja, Sergio García, la abandonó cuando las cámaras comenzaron a grabarlos en el malecón de Miraflores.

En una entrevista para un medio de espectáculos, la ‘chica reality’ defendió a su enamorado, pues es normal en él, ya que detesta las cámaras y busca siempre estar alejado de todos los flashes y farándulas.

“Él es una persona que no está en la tele y, en fin, no le gusta las cámaras. No quiere salir porque no le agrada. Es una persona que está totalmente fuera del show. Se que está conmigo, pero no le gusta”, recalcó Paloma.

Además, señaló que no solo es a él quien no cree conveniente exponerse en cámaras, sino también ella porque es incómodo y quieren tener privacidad en su relación.

También te puede interesar: Empresario árabe denunciará a Magaly para salvaguarda su honor

“Yo estoy contenta, estoy tranquila. Creo que también meter cámaras como que un poco incomoda porque estamos en la calle y que te vengan con la cámara resulta muy incómodo”, mencionó la brasileña.

La “garota” atraviesa por un momento de tranquilidad, ya que lleva más de un año y medio con su pareja, el empresario Sergio García. Sin embargo, busca llevar la relación con calma.

Como se recuerda, un programa de espectáculos mostró como Paloma y su enamorado estaban haciendo ejercicios en el malecón de Miraflores. No obstante, cuando Sergio García vio las cámaras del medio y fueron abordados por el reportero, prefirió dejar sola a la modelo brasileña y salvaguardar su privacidad.

También te puede interesar: Rodrigo y Gigi critican a Zaperoko por fiesta COVID: «Los policías se están arriesgando»