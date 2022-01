Paloma Fiuza estaría nuevamente soltera, según Valeria Piazza

Compartir Facebook

Tras más de 2 años de relación, la brasileña habría puesto fin a su relación sentimental con el empresario Sergio García, a quien prefirió mantener alejado de la prensa para evitar habladurías.

“¿Tiene pareja? Me parece que ya no está con pareja”, dijo Brunella Horna este 12 de enero en América Espectáculos. “Yo también he escuchado que ya no estaba con novio”, agregó Valeria Piazza.

“Me parece que ya no está con novio, ah, creo que ya no, no sé, ahí se especula por ahí”, comentó Ximena Dávila, reportera de Estás en Todas. Por su parte, Brunella Horna recordó un episodio protagonizado por Paloma Fiuza y su pareja.

“Paloma siempre cuidó mucho esta relación, nunca la hizo pública, una vez los ampayaron y el chico casi lo chanca un carro, corría, no quería que lo ampayen. Tienes que respetar, cuando tú estás con una persona pública, tienes que respetar lo que viene atrás ¿no?”, afirmó la empresaria.

“Es que ampayan a Paloma y a su novio en ese momento, no sé si ahora están, pero a su novio y el chico sale corriendo, de verdad corriendo”, agregó.

Paloma Fiuza sorprende con fotos de su juventud mostrándose igualita

La garota de 38 años ha demostrado que a pesar de ya rozar los 40 años ella se sigue manteniendo en forma y regia, es por eso que lo comprobó con unas singulares fotos en sus redes.

Como se recuerda Paloma perteneció a la agrupación brasileña Exporto Brasil y en esa época Fiuza era otra pues cambios desde look evidenciaban la evolución que ha tenido hasta ahora. Sin embargo, su pícara y enorme sonrisa siempre la han caracterizado y es lo que más resalta en cada foto publicada.

Además, Paloma mostró una foto junto a su madre cuando era mucho más joven y la modelo sigue exactamente igual.

Como se recuerda, Paloma viajó a su natal Brasil para poder pasar Año Nuevo junto a su familia pues hace meses que no los podía ver por temas laborales y lo primero que hizo fue disfrutar de los platos brasileños que tanto extrañaba.

