Paloma Fiuza niega enfrentamientos con Facundo González y le desea lo mejor

Facundo González volvió a ‘Esto es guerra’ tras la ruptura de su romance con Paloma Fiuza. El popular ‘guacho’ dejó entrever que la brasileña no quiso formar parte del equipo de ‘Los guerreros’, generando su total indignación por el comportamiento de su ex pareja.

Ante esto, la garota no se quedó callada y aseguró que no tiene nada en contra del argentino. “Darle la bienvenida porque ‘Esto es Guerra’ es un programa que a él le encanta. Si Facundo está feliz, yo estoy feliz por él (…) La verdad no sentí nada (molestia), yo no tuve ni voz ni voto durante la elección. De repente, por el momento podría haber incomodidad, pero es algo que tanto él como yo debemos superar con el tiempo. Que le vaya súper bien”, finalizó Paloma.

