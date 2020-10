Paloma Fiuza quiere nacionalizarse peruana en agradecimiento al país

Compartir Facebook

Roja y blanca. La modelo brasileña, Paloma Fiuza está muy feliz en el país y estaría dentro de sus planes obtener la nacionalidad peruana en un futuro no muy lejano.

En una entrevista para un medio de comunicación, la chica reality, Paloma Fiuza, reveló que sería bonito volverse una ciudadana peruana, pues ha sido muy bien recibida en el Perú y quiere devolverle el favor de alguna manera.

“Lo he pensado y quisiera nacionalizarme, sería algo muy bonito. Yo me siento muy agradecida con todos en el Perú, pues me han dado mucho cariño”, indicó Paloma.

Como se recuerda, Paloma Fiuza llegó a Perú por primera vez, siendo integrante del grupo “Exporto Brasill”. Años más tarde, regresó al país para ingresar a los reality’s de competencia y continúa en ese rubro.

Defiende a su reality

La modelo Paloma Fiuza recalcó que, a pesar que la gente señala que el programa donde participa se ha estancado por repetir las mismas competencias, tiene buen recibimiento, pues va mutando.

“Siempre están diciendo que se viene el último año del reality, hace años lo repiten, pero el programa siempre va mutando, se adapta a los tiempos, así como ahora hemos estado con la moda del TikTok. Yo tengo 17 años en la televisión y mucha experiencia porque he hecho actuación y conducción, y si se da la oportunidad lo realizaré con gusto”, indicó Paloma, no ocultando su deseo.

