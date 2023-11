¿No vuelve a ‘EEG’? Paloma Fiuza revela cuánto tiempo estará alejada de las pantallas

Paloma Fiuza se encuentra alejada de las pantallas debido a una fuerte lesión que sufrió en Esto es guerra debido a una fuerte caída.

Es así que su actual pareja Tommy narbondo contó cuánto tiempo necesita para recuperarse totalmente y pueda retomar sus actividades con normalidad lejos de alguna consecuencia que pueda perjudicar su salud.

Largo proceso

Como se recuerda Paloma Fiuza sufrió una grave lesión en una de las competencias de ‘Esto es Guerra’ según el diagnóstico la brasileña sufrió una grave lesión en el ligamento y los meniscos por lo que tuvo que alejarse del reality.

Sin embargo, su mayor soporte ha sido Tomi Narbondo quien se ha mostrado preocupado por la pronta recuperación de su pareja.

«El diagnóstico fue una rotura de ligamento cruzado interior con rotura de menisco interno», dijo el uruguayo sobre el estado de Paloma.

Además, aclaró el tiempo que debe mantenerse en reposo para que pueda volver mucho más recargada a su trabajo y es que actualmente ambos se encuentran viviendo juntos para que Tomi pueda brindarle los cuidados que necesita.

«Seis o siete meses por lo menos, pero está bien cuidada y bien acompañada. Estamos en la casa juntos», dijo el modelo.

¿Qué le pasó a Paloma?

En el programa de ‘Esto es Guerra’ Paloma Fiuza concursaba en uno de los retos del programa que al inicio no parecía de gravedad.

Sin embargo, minutos después la modelo gritaba del dolor y es que al parecer su rodilla había sufrido una fuerte lesión.

Sus compañeros junto con el personal médico acudieron a la ayuda de paloma quien minutos después fue puesta en una silla de ruedas ya que no podía caminar.

Johanna San Miguel pudo hablar con Paloma y la modelo pudo contar qué había pasado exactamente en el momento del accidente.

«Sentí que mi rodilla se salió de su lugar», dijo entre lágrimas.

Por lo que los conductores y la producción determinaron que es mejor que se recupere en casa siguiendo los consejos del doctor.

Ya que esta no sería una lesión leve pues compromete su rodilla y si no lleva una correcta recuperación podría traerle consecuencias al futuro.

«No quiero irme no me gusta descansar, pero si es lo que tengo que hacer voy a hacerlo», dijo Paloma recibiendo el apoyo de sus amigas en el programa.

Alejandra Baigorria fue una de las primeras en mostrarle su respaldo a Paloma y animarla a que pueda recuperarse para que pueda volver nuevamente a las canchas de Esto es guerra.

«Yo te entiendo he pasado lo mismo y no he quedado bien eres una mujer fuerte y sé que vas a salir de esto», dijo Alejandra.