Aída Martínez compara a mujer del ‘Loco’ con la futura esposa de Cuevita

La modelo Aída Martínez marcó distancia de Pamela López y Blanca Rodríguez, pareja de Christian Cueva y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas respectivamente, pues dice que nunca perdonaría una infidelidad y menos se casaría con un tramposo.

-¿Cueva te ha escrito?

No, quizá lo hizo si me mandó un mensaje pero no lo he leído.

-¿Ahora se casa?

¡Qué rápido! Me parece oportuno que le pida la mano a su mujer cuando te han ampayado en el transcurso de todo el año.

-Varias modelos lo han mencionado en ‘El valor de la verdad’…

Le pide ahorita (matrimonio) o se va. Lo están haciendo para taparle la boca (a la gente). Si una persona hubiera salido a hablar le doy el beneficio de la duda, pero son varias. ¡Mujer quítate la venda de los ojos!

-Quizá lo perdona porque está acostumbrada…

La chica ya se dio por vencida, ya lo acepto así. Podría ser familia de Blanca (mujer del ‘Loco’), me parece patético. Yo no aceptaría infidelidades, que salgan chicas diciendo que le mandan mensajes. Yo que ella me separaría.

De otro lado, Aída deslizó que Xoana González tiene una relación tóxica con su nueva pareja porque desde que inició su romance se alejó de ella. “Hay muchas cosas de las que no estoy de acuerdo, te das cuenta cuando una relación no es sana cuando el chico no te deja ver a tus a amigas, ya no la veo. Cuando estaba soltera o con Renzo la veía, Xoana es una buena amiga mía”, indicó. (A. S.)