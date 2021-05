Pamela Franco aconseja a Milett que “mire bien” y jala orejas a Diego Val

Compartir Facebook

Pese a las críticas en contra, la cantante Pamela Franco promete dar la batalla en la quinta gala de ‘El artista del año’. La morocha estuvo en el programa ‘América hoy’ y hasta se dio tiempo hasta para aconsejar a Milett Figueroa sobre su cercana amistad con Diego Val.

–Y ya no vemos a Christian Domínguez en el programa, ¿pasó algo?

Me lleva y me trae, pero estamos tratando de cuidar más a la bebe, no podemos exponerla tanto, así que él se queda en casa con ella.

–¿Y volverías a llevar a Christian como refuerzo?

Claro que sí, Christian canta, baila y actúa, es un gran refuerzo. Además, para mí, él es un excelente compañero. Me causa risa cuando la gente lo critica. No meto las manos al fuego por nadie, pero esta es nuestra vida y nosotros somos felices.

–Este sábado Josimar y Chikiplum llegan en sentencia, ¿quién quisieras que se quede?

Yo no quisiera que se vaya nadie, pero, por competencia, quisiera que Josimar abandone el programa.

–¿Y qué opinas de lo que ha pasado entre Diego Val y Milett Figueroa?

Ellos ya se conocían antes y trabajar juntos los unió un poco, pero llegó su refuerzo, Macarena, y esto los separó… La gala pasada vi a Milett un poco fría, creo que ella ya ha visto algunos movimientos por ahí… Dieguito es muy chévere pero le aconsejo comprar flores solo para una chica. Y a Milett le aconsejo que mire bien, que no se equivoque, añadió Pamela.