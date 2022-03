Pancho ‘babea’ por chilena: “Fue un flechazo, amor a primera vista”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chileno habló para el programa ‘Estás en Todas’ sobre su nuevo romance con la rubia chilena que le habría robado el corazón.

Pancho Rodríguez habló en directo con el programa ‘Estás en Todas’ sobre Cristina, la chilena que lo ha conquistado. El ‘ex chico reality’ está más que templado de la guapa rubia con la que sale actualmente, y así lo dejó en claro cuando dio detalles de su relación.

“Estoy pasando por un momento súper especial en el peor momento de mi vida, por lo que me está pasando. Sin embargo, sin querer, la vida puso una persona en mi camino, una persona maravillosa, y ella me hace vivir este momento especial que estoy pasando”, señaló.

Asimismo, se animó a contar con lujo de detalles cómo fue que conoció a Cristina y asegura que todo se trató de un amor a primera vista. Él dijo que el día que conoció a su rubia, no tenía pensado salir de casa.

“La conocí en un bar. Justo ese día un amigo me dijo para salir, pero yo no tenía ganas y Rafa (su hija) me dijo: ‘papá, anda, tienes derecho a pasarla bien’. Ahí la conocí, ella tampoco quería ir ese día, nos conocimos de la nada, fue un flechazo… Estamos viviendo esto sin ponerle nombre, viviendo el día a día”, comentó.

Mire también: ¿Luis Advíncula presentó a su nueva novia en redes sociales?: “¡Bella!”

El chileno presentó en televisión nacional a su rubia tentación, la mujer con la que habría iniciado ya un romance en su país natal.

Pancho Rodríguez enterró por completo a Yahaira Plasencia, y así lo dejó en claro al presentar en televisión nacional a su nuevo romance. Se trata de Cristina Picharra Ferreira, la guapa rubia con la se ha mostrado más que enamorado.

El chileno no tuvo más que palabras cariñosas y de agradecimiento para Cristina porque lo acompañó en lo que él califica como “su peor momento”. “Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos. Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar”, declaró al programa ‘Amor y Fuego’.

Además: “Me siento una persona normal”: Joven en muletas muestra su talento para jugar y no se limita