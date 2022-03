Pancho entierra a Yahaira y luce nueva novia: “Estoy dejándome llevar y ser feliz”

Compartir Facebook

El chileno se mostró muy cariñoso con una nueva joven en Chile, lo que significaría que ya no tiene ni tendrá ningún romance con Yahaira Plasencia.

Pancho Rodríguez sin poder volver al Perú, pero parece que ahora está tratando de olvidarse de los problemas y disfrutar de la vida. El chileno está radicando en su país de origen y ha conocido a una joven que le habría robado el corazón.

El ex integrante de EEG reveló que la rubia habría sido su mayor soporte en estos momentos tan difíciles que vive el chileno. Y Pancho, lejos de cerrarle las puertas al amor, decidió darle una oportunidad e iniciar un romance con la joven.

“Estoy dejándome llevar del día a día y ser feliz. ¿Si ya somos pareja? No… Los dos estamos felices, me conoció en el peor momento de mi vida, más allá de cualquier cosa amorosa, es una amiga y se ha convertido en una persona especial en poco tiempo”, señaló.

Claramente esto significa que el chileno ya no mantiene ningún tipo de relación con la salsera, Yahaira Plasencia. Y de hecho, ella parece no hacerse problemas pues solo tuvo lindas palabras y buenos deseos para Pancho ahora que radica en Chile.

“Le deseo todo lo mejor a Panchito. Yo creo que es una increíble persona, siempre lo he dicho. Le deseo todo lo mejor, nunca va a cambiar lo que yo hable de él, se merece todo lo mejor del mundo”, dijo Yahaira.

La salsera Yahaira Plasencia llegó como invitada al set de ‘América Hoy’ y respondió a las preguntas que le hicieron los panelistas del programa matutino tras las últimas declaraciones de Pancho Rodríguez en ‘Magaly TV La Firme’.

Vale decir que el chileno confesó que junto a Yahaira Plasencia confundieron la amistad por lo que terminaron besándose y luego eso dio pie a que se hablara mucho más.

Al respecto, Brunella Horna no se quedó de brazos cruzados y le preguntó a la intérprete de ‘Y le dije no’ qué tipo de relación tiene con Panchito. “No nos seguimos en Instagram, pero mi discurso es el mismo de siempre… Yo le deseo lo mejor a Panchito y que le vaya muy bien en todo”,comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven empresaria le consultó a Yahaira, si ella había confundido amistad con romance cuando tuvo un acercamiento a Pancho.

“¿Tú crees que han confundido las cosas como amigos?”, dijo Brunella. “Prefiero no tocar el tema, que ahí quede, porque si no mi equipo de trabajo me mata… Que le vaya muy bien, porque no hay nada que contar”,respondió tajantemente la salsera.

