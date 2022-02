Compartir Facebook

Desesperado. Pancho Rodríguez estalló en llanto en pleno enlace desde Chile con ‘En Boca de Todos’, mientras se encontraba brindando detalles de su situación migratoria luego que fuera impedido de ingresar al Perú como medida impuesta por Migraciones, tras asistir en abril del 2021 a la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia en pleno Estado de Emergencia.

“En Perú tengo mi vida, mis sueños, mi proyección. Mi núcleo de trabajo está allá, tengo siete años de mi vida, no les pido que me hagan un favor, sino que revisen mi apelación y vean mi sustento legal”, señaló Pancho que se encontraba junto a su hija Rafaela, quien no pudo pasar sus vacaciones en el país.

“Su sueño era estar en Perú, ella… (llora) Ella ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto por tres días, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado.

Pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más, ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente”, contó.

Y mientras el exguerrero está triste porque no puede regresar al Perú, Yahaira Plasencia dijo en ‘América Hoy’ que este en solo su amigo. “Las cosas son claras. La amistad está, de mi parte y la de él. Siempre van a haber cosas bonitas”, dijo y agregó que, si bien viajará a Chile, todo será netamente laboral.