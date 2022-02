Pancho llora y no quiere quedarse en Chile: “Yo quiero vivir en Perú”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chileno, Pancho Rodríguez, reveló entre lágrimas que quiere regresar a vivir al Perú y contó lo mal que la pasa por no poder hacerlo.

Pancho Rodríguez estuvo a través de una conexión en el programa ‘En Boca de Todos’ para hablar sobre la difícil situación que atraviesa. El chileno reveló muy conmovido que no se encuentra bien y la única que lo ha ayudado a sobrellevar todo, es su hija Rafaella.

«Ella me ha dado tranquilidad, entre comillas esa pan que necesito. Mucha gente piensa que estoy aquí de vacaciones, yo no estoy de vacaciones acá estoy intenta intentando de darle sus vacaciones a Rafaella, las vacaciones que le había prometido», comentó en un inicio.

Cabe recordar que Pancho estaba junto a su hija, trayéndola a Perú y no lo dejaron ingresar por el ‘roche’ de la maletera en el cumple de Yahaira. Ahora el chileno revela que está muy angustiado por la situación y espera volver pronto al país que ya siente como suyo, pues se rehúsa a hacer planes y negocios en su natal Chile.

«Yo no estoy de vacaciones, yo estoy angustiado… En Perú tengo mi vida, tengo mis sueños, en Perú tengo mi proyección yo no estoy de pasadita en Perú. Me enamoré de Perú me enamoré de la gente de todo… algunos me dicen que quizás es una señal para iniciar mi vida en Chile, pero no yo tomé la decisión en Perú, yo quiero proyectarme en Perú, quiero vivir en Perú… tengo mis amigos tengo todo», reveló Pancho entre lágrimas.

Mire también: ‘Don Gato’ celebra que Mía no se parezca a Melissa Paredes: “Mi nieta es igualita al padre”

A través de un extenso comunicado vía Instagram, el chileno Pancho Rodríguez decidió pronunciarse luego de ser impedido ingresar al Perú.

“El domingo último, posterior a la celebración del año nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente al Perú- en compañía de mi hija menor de 9 años- me fue comunicado por el funcionario a cargo que no podría hacer ingreso al Perú, ya que el sistema arroja una ‘alerta’”, explicó.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación, respecto de una infracción administrativa, más no de un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, señaló.

Además: Brunella Horna es la nueva conductora de ‘América Hoy’: “Un sueño hecho realidad”