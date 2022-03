¿Pancho Rodríguez está en Perú?: “he soñado con este momento”

Compartir Facebook

El chileno Pancho Rodríguez sorprendió a propios y extraños al compartir un curioso mensaje en redes sociales dejando entrever que ha regresado al Perú.

En esta oportunidad, el modelo compartió una foto desde un aeropuerto subió una fotografía donde se le aprecia en un avión acompañando de un mensaje: “De la mano de Dios”.

En otra publicación, Pancho Rodríguez emocionó a sus seguidores al dejar entrever que ya se encontraría en suelo peruano: “Buen día mi gente!! ¡No se imaginan cuánto he soñado con este momento!”. “No se imaginan dónde estoooooy! Ya les muestro!!”, escribió el chileno.

Pancho ‘babea’ por chilena: “Fue un flechazo, amor a primera vista”

Pancho Rodríguez habló en directo con el programa ‘Estás en Todas’ sobre Cristina, la chilena que lo ha conquistado. El ‘ex chico reality’ está más que templado de la guapa rubia con la que sale actualmente, y así lo dejó en claro cuando dio detalles de su relación.

“Estoy pasando por un momento súper especial en el peor momento de mi vida, por lo que me está pasando. Sin embargo, sin querer, la vida puso una persona en mi camino, una persona maravillosa, y ella me hace vivir este momento especial que estoy pasando”, señaló.

Asimismo, se animó a contar con lujo de detalles cómo fue que conoció a Cristina y asegura que todo se trató de un amor a primera vista. Él dijo que el día que conoció a su rubia, no tenía pensado salir de casa.

“La conocí en un bar. Justo ese día un amigo me dijo para salir, pero yo no tenía ganas y Rafa (su hija) me dijo: ‘papá, anda, tienes derecho a pasarla bien’. Ahí la conocí, ella tampoco quería ir ese día, nos conocimos de la nada, fue un flechazo… Estamos viviendo esto sin ponerle nombre, viviendo el día a día”, comentó.

