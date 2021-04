Pancho Rodríguez pide que no lo vinculen con Yahaira

Compartir Facebook

Las cámaras del programa de ‘Magaly TV, la firme’ mostraron al guerrerito Pancho Rodríguez, quien fue captado con una misteriosa mujer de cabellera rubia en el distrito de Miraflores.

Según se pudo observar en las imágenes del programa de espectáculos, Pancho fue a un restaurante a comer junto a la joven. Luego de abandonar el restaurante, el chico reality y su acompañante se dirigieron a una heladería para luego conversar en un parque y despedirse con un fuerte abrazo.

Quizá por eso, el chileno puso el parche cuando en su programa intentaron vincularlo con la salsera Yahaira Plasencia. “Todos somos patas, hay amistad”, dijo Pancho sobre la cantante, quien también viene siendo vinculada con Diego Zurek y Arturo Caballero.

Por otro lado, Pancho reveló que no cierra las puertas al amor y en caso inicie otra relación, será con una persona que no tenga nada que ver con el mundo del espectáculo. “De todas maneras, me encantaría, pero, tampoco estoy pensando en eso. Estoy tan bien conmigo mismo (…) No necesito una relación ahora”, declaró.

