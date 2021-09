Compartir Facebook

El chileno Pancho Rodríguez continúa tirando maicito a Rosángela Espinoza, la misma con quien protagonizó un tremendo beso y fue expuesto en el promocional de ‘La Academia’ de Esto es guerra.

Pese a ser vinculada en los últimos días con Patricio Parodi, Pancho Rodríguez asegura que ‘Pato’ y Rous solo son amigos y no pasa nada como se viene especulando.

“A Rosángela recién la estoy conociendo, me cae espectacular. El sábado fuimos a correr, después nos fuimos a almorzar. Estoy conociendo a una Rosángela que acá (en EEG) no conocía”, señaló.

Asimismo, el capitán de los combatientes no dudó el elogiar a la popular ‘Chica selfie’: “Rosángela es espectacular, un mate de risa. Un dedito para arriba para ella”, agregó.

‘Pato’ harto que lo vinculen con Rosángela: “Todos somos amigos”

El capitán de los guerreros Patricio Parodi no soportó más que lo emparejen con Rosángela Espinoza luego del juego de miradas que hicieron en Esto es guerra por mandato de los conductores, y pidió parar con las especulaciones del tema.

“Todos somos amigos, así que ya dejen de vincularme más. Siempre es así, uno no puede estar soltero ni nada porque al toque ya empiezan a vincular”, dijo Patricio Parodi.

En paralelo a lo dicho por el ex de Flavia Laos, Rosángela Espinoza lo había tildado de ‘creído’ porque él se habría negado a bailar una bachata con ella.

“Bien botado, así que por favor, ya no me molesten con ese chico. Creído… ahí no más. Si no quiere bailar bachata, que no baile, pero otras cosas sí puede bailar (…) que no se ponga exquisito”, dijo la popular Rous.

Sobre estas declaraciones, el ‘león’ histórico dijo que no sabe bailar y aclaró que entre él y Rosángela solo existe una linda amistad. “Yo bailo en todos lados, pero de que no sé bailar, no sé bailar pues”, acotó.

