Pancho Rodríguez sufre lesión previo al viaje a México: “Tuve mala suerte”

¡Se encienden las alarmas! El chileno descartó que su lesión sea grave, pero tendrá que estar en reposo para ver cómo sigue.

Pancho Rodríguez preocupó a todos sus fans por la terrible lesión antes de viajar a México y competir en representación de nuestro país. Como se sabe, el chico reality es considerado como uno de los competidores más fuertes del programa.

“Creo que son muchos factores. Como vengo saliendo de una lesión, con esto del viaje a México, he estado entrenando mucho para intentar agarrar el nivel, me ha costado. Hoy estaba muy cansado para el circuito”, comentó.

Descartó totalmente que sea un desgarro pero que necesita descansar para recuperarse, espera que todo salga a su favor.

ARREMETE CONTRA NICOLA

Pancho Rodríguez y Nicola Porcella fueron protagonistas de un intercambio de palabras en redes sociales. Y es que Nicola compartió en Instagram un video en el que se refería a Pancho.

El ‘ex capitán’ de los ‘guerreros’ dijo que cuando él estaba en ‘Esto es Guerra’ los puntos de rating eran mucho más altos que los de ahora. Con eso dejó entrever que Pancho no le da el suficiente rating al programa y por eso la caída de la audiencia.

“Yo no mandé a ‘Esto es guerra’ hacer 13 puntos (de rating). Yo estaba en ‘Esto es guerra’ cuando hacía 25, llegaste tú y ahora hace 13 puntos. Ahí nomás la voy a dejar”, dijo Nicola.

Pancho no se pudo quedar callado ante tremendas acusaciones de Porcella. Por lo que también utilizó su cuenta de Instagram para revelar que Nicola no estaba en ‘Esto es Guerra’, porque no lo querían en el programa.

“Te recuerdo que si no estás acá no es porque tú no quisiste, sino porque no te quisieron… ¡Nos vemos pronto colega!”, escribió Pancho en respuesta a Nicola. Con esto se puede entender que Nicola se quedó sin un puesto en el programa en Perú, y por eso se fue a México a ‘buscar suerte’.

