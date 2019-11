‘Pantera’ Zegarra contó que Lo vetaron por ser ‘negro’

Fue víctima de racismo. El ex combatiente David ‘Pantera’ Zegarra, reveló en ‘El valor de la verdad’ que intentó postular a otro reality de televisión, sin embargo no lo aceptaron por el color de su piel.

“Del deporte no se puede vivir y con los ‘realitys’ he podido mantener a mi familia. El ‘reality’ me ayudó mucho. Cuando me botaron del programa (Combate) busqué la forma de tocar la puerta a otro canal, (…) nunca me llamaron, preguntando e investigando, me dijeron ‘en ese canal solo quieren gente blanca, gente bonita’“, dijo el boxeador.

“Investigando se dio la casualidad que era por eso. Vayamos a la historia de ese programa. ¿Cuándo ha pasado un artista, un deportista negro por ese programa? No hay”, resaltó el chico reality.

HACE MEA CULPA

Pese a que él no atropelló a la anciana Hilaria Ayala, quien encontró la muerte en un accidente de tránsito ocasionado por el por el auto del boxeador, David, contó que se siente culpable del deceso de la longeva. “Me siento responsable porque es una vida que se ha perdido. Me siento responsable porque es mi carro el que atropelló a esa señora. Me siento responsable por el dolor de esa familia (…) Y me voy a sentir responsable toda la vida”. Además, contó que en su momento, pensó en acabar con su vida. “Cuando sale la noticia, un día miércoles, yo estaba en casa de Víctor (su amigo) gracias a Dios, porque si no, yo me hubiese metido un balazo”, confesó.