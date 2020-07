Paola Ruiz : “Gamarra ya no es como antes”

Compartir Facebook

Como toda mujer luchadora, Paola Ruiz no se rinde pese a las bajas ventas que viene teniendo en sus puestos de ropa en el emporio de Gamarra, tras la pandemia del Covid-19 que no solo viene arrasando con vidas humanas, sino también con la economía peruana.

“Ya no es igual como antes, las ventas han bajado demasiado. Para entrar a Gamarra hay que hacer cola y presentar DNI. Pero lo que más cólera me da es que la gente se amontona en la tienda cuando saben que no pueden entrar muchos y no entienden”, comentó.

“Y no solo lo decimos por la multa que nos puede hacer a nosotros como comerciantes, sino por la seguridad de ellos, porque tenemos que ser conscientes que nuestro mundo ha cambiado, y el virus no se ha ido”, dijo la popular ‘Cocotera’.

“MIS AMIGOS HAN MUERTO POR CORONAVIRUS”

De otro lado, la recordada exbailarina y empresaria mostró su dolor de saber que muchos de sus paisanos están muriendo a causa de maldito Coronavirus. Y es que para la popular ‘Cocotera’, no es nada fácil saber que amigos y vecinos en su tierra natal luchan por sus vidas a falta de medicamentos y oxígenos en la cálida Tarapoto.

“Tengo muchos amigos y conocidos en Tarapoto que ya son unos angelitos, es lamentable la situación que está atravesando mi tierra. No contamos con una planta de oxígeno, se hizo una petición pero no tuvimos buenos resultados. Hay muchos que se contagian tratando de conseguir oxígeno para sus familiares, hay mucha gente que se está muriendo”, indicó al empresaria.

Al ver la necesidad de su pueblo, Paola hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que puedan ayudarlos, pues cree que el gobierno se ha olvidado de su tierra querida.

SE HAN OLVIDADO DE TARAPOTO

“Se ha formado un grupo de tarapotinos que vivimos en Lima y estamos haciendo fuerza, para que la gente done, y poder comprar medicina e implementar la planta de oxígeno y medicina que no hay. Hago un llamado entre lágrimas al Ministro de Salud y al presidente Martín Vizcarra, que nos ayuden, estamos abandonados, olvidados, vayan a Tarapoto y vean cuál es la realidad. A los empresarios que se quieran sumar o los ciudadano que deseen apoyar aunque sea con un sol, pueden encontrarlo el número de cuenta en la página de Juntos por Tarapoto”, finalizó Paolo.