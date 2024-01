Paolo Guerrero aseguró que no tiene ofertas de Alianza Lima este 2024: «No hay interés»

¡El ‘Depredador’ habló claro! Paolo Guerrero, el goleador histórico de la Selección Peruana, acaba de aterrizar en el Perú y no perdió tiempo para despejar todas las especulaciones. El futbolista se pronunció sobre Alianza Lima para el 2024 y sobre si venía con la blanquiazul. Aquí te contamos todo.

Paolo Guerrero habla sobre el «interés» de Alianza Lima

En los últimos días, la incertidumbre sobre el futuro de Paolo Guerrero en el fútbol peruano agarró vuelo. ¿Será que el ‘Depredador’ se pondría la camiseta de Alianza Lima? La hinchada estaba a la expectativa, pero Paolo, sin vueltas, aclaró la situación.

«Alianza no me ha hecho llegar nada. No hay interés ninguno, no hay problema. No voy a dejar de ser hincha de Alianza», soltó Guerrero en una entrevista con TV Perú.

Mira también: ¿Paolo Guerrero no estará en la Copa América 2024? Este es el preocupante mensaje del “Depredador”

Y no solo eso, el ‘Depredador’ reveló que está buscando un proyecto copero para este 2024. «Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, con un proyecto que sea para ganar una copa internacional», agregó. Quiere más trofeos para su vitrina.

Paolo Guerrero sobre técnico de la Selección Peruana

Paolo Guerrero dejó claro que el tema Alianza Lima no se dio, pero también tiró una bombita sobre qué tipo de técnico quiere: «Quiero un entrenador que no crea que el fútbol es jugar PlayStation». ¿Cómo te quedó el ojo?

Por otro lado, el ‘Depredador’ también se mandó con su opinión sobre la Selección Peruana y el nuevo técnico, Jorge Fossati. Paolo resaltó la importancia de respetar el proceso del entrenador y la paciencia para adaptarse a su estilo de juego.

«¿Sistema de juego con 3 defensas? Es cuestión de trabajo, de tiempo y que se respeten los procesos. Ahora ha entrado el entrenador Fossati, un cambio radical, otra forma de juego, de pensamiento. Cambia todo, hay que tener paciencia, debemos captar la idea del entrenador, ajustar, adaptarnos al nuevo entrenador», señaló.

𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘𝗦 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗔𝗦 2023

Celebremos estos 202 años de independencia con el ejemplo y la sonrisa que se merece nuestro amado #Perú 🇵🇪 #Felicesfiestas #independencia #Perú #28dejulio pic.twitter.com/SBwn2b5bPH — Paolo Guerrero (@guerrero9peru) July 28, 2023

Mira también: ¡Al mundial! Paolo Guerrero revela que será entrenador tras su retiro del fútbol: ¿dirigirá a la selección peruana?

En cuanto a su futuro en las canchas, Paolo Guerrero, a sus 40 años, está en la búsqueda de un club que le ofrezca un proyecto competitivo a nivel internacional. Ya descartado Alianza Lima, el ‘9’ espera ansioso alguna oferta que lo convenza. ¡Queremos más goles de Paolo en el 2024!

Así que, Paolo Guerrero deja claro: nada con Alianza Lima, busca un proyecto copero y un técnico que le entre al juego en serio. A seguir de cerca el futuro del ‘Depredador’ que nos tiene en vilo con sus movidas en el fútbol.