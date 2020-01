Paolo Guerrero cumplió 36 años y recibió el saludo de la FIFA

El máximo goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, celebró ayer sus 36 años en medio de una gran celebración que organizó su familia y recibió miles de saludos en las redes sociales, pero sin duda el que más destacó es el que le hizo llegar la FIFA, que de paso destacó todo lo que hizo Guerrero para clasificar a Perú al Mundial Rusia 2018.

“Fue una de las estrellas que ayudó a conseguir a Perú su vuelta a la Copa Mundial por primera vez en 36 años. ¡Feliz 36 cumpleaños, Paolo Guerrero!”, escribió FIFA junto a un video donde se aprecia el gol que anotó el ‘9’ a Australia en Rusia 2018.

🌟 He was one of the stars that helped get 🇵🇪 Peru back to the #WorldCup for the first time in 36 years.

🎂 Happy 36th birthday, Paolo Guerrero! pic.twitter.com/NClxvq2WHC

