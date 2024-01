Paolo Guerrero en la mente de Jorge Fossati: «Su situación es la que más me preocupa»

El nuevo director técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, ya está dando de qué hablar. El uruguayo, recién llegado, contó sus planes en una entrevista exclusiva con un medio de su país y, sin pelos en la lengua, expresó su mayor preocupación: la situación de Paolo Guerrero.

Jorge Fossati habla de Paolo Guerrero

El flamante entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se sentó a charlar con Diego Rebagliati en Movistar Deportes. Allí charló sobre su plan de juego y sus mayores preocupaciones.

El uruguayo, desde su llegada, no solo ha estado trabajando duro con los chicos en la Videna, sino que también ya está organizando los partidos amistosos. Pero hay algo que lo tiene pensando en voz alta, y ese algo se llama Paolo Guerrero.

Fossati no anduvo con rodeos y dejó claro que la situación de Guerrero es lo que más lo inquieta. El ‘Depredador’ está sin club, y eso le ha generado un mar de incertidumbre al nuevo jefe de la blanquirroja.

«Yo estoy comunicado con Paolo porque es uno de los jugadores que más me preocupa en este momento (…) Te digo lo de Paolo, porque empecé por el que más me preocupa «, dijo Fossati.

Además, reveló que actualmente tiene su numero. «Pedí su número para llamarlo por su cumpleaños. Y hoy me volví a poner en comunicación con él precisamente para saber de su actualidad», narró.

«Su situación es la que más me preocupa de los referentes, porque no tiene equipo. Hoy tuve una nueva comunicación con él para ver si tiene novedades de su futuro», soltó Fossati en otra entrevista, para Sport 890. Parece que la incertidumbre del futuro de Paolo está en la cabeza de todos.

Fossati y la Selección Peruana

Aunque no ha tenido chance de profundizar en la situación con el ‘Depredador’, Jorge Fossati confesó que ya hubo un tanteo y que está al tanto de los rumores. «Cuando hablé con mi cuerpo técnico y les dije que iba a hablar de nuevo con Paolo Guerrero me dijeron ‘mira que suena en Nacional’, no tenía conocimiento. No pude hablar del tema aún con él para ver si es real», agregó.

Pero no todo fue ‘preocupación mode on’. Fossati también dejó claro que está emocionado por los partidos de preparación y está siguiendo de cerca a los chicos de la Sub-23. «Trataremos de utilizar estos partidos para introducir al plantel en nuestra idea esperando, aunque no de forma pasiva, la Copa América», apuntó.

Además, resaltó la importancia de estar cara a cara con los jugadores que juegan en el extranjero, una táctica que ya utilizaron entrenadores anteriores. «Lo más factible es que viaje a juntarme con los jugadores que están en el exterior, entre marzo y junio, no va a ser ahora. Entiendo que hablar en persona siempre es mejor», explicó.

Así que ya saben, la Selección Peruana bajo la mirada atenta de Fossati, que además de armar estrategias, también está pendiente de la novela de Paolo Guerrero. Veremos cómo se resuelve este drama futbolero.