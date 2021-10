Paolo Guerrero no jugará fechas de Eliminatorias en el mes de Noviembre

Compartir Facebook

El ‘capitán’ salió del país para tratar su lesión en la rodilla y no podrá jugar los partidos de la fecha doble de las Eliminatorias en Noviembre.

Paolo Guerrero generó preocupación entre los hinchas de la selección al revelarse la noticia de que ha pedido rescindir de su contrato con su club, Inter de Porto Alegre. Y es que esa información encendió las alarmas acerca de la seriedad sobre su lesión en la rodilla derecha.

Fue al término del encuentro ante Chile, en el ‘Duelo del Pacífico’, que Paolo Guerrero habló sobre su lesión en la rodilla. Pues a pesar de que parecía ya haber quedado atrás y que no le iba a causar más molestias, eso no ocurrió.

“Tengo que resolver la situación con mi rodilla, que parece que no quiere dejarme jugar. Estoy manejando esto con calma. Tengo que ser paciente. Es importante estar jugando y no estoy en mi equipo, lo que me entristece un poco. Lo que puedo hacer es seguir trabajando. El trabajo será mi sacrificio para volver a jugar para mi equipo y para la selección nacional”, comentó Paolo en su momento.

El delantero ha viajado a Europa para poder tratar en Alemania su lesión en la rodilla derecha, en la misma que se ha realizado más de una intervención quirúrgica. Esta situación lo dejaría prácticamente fuera de la fecha doble de las Eliminatorias, programada para el mes de noviembre.

Desconvocado de fecha triple

Cabe recordar que tras el partido ante Chile, el equipo técnico de la selección peruana decidió desconvocar a Paolo Guerrero de los dos duelos que faltaban disputar. Él y otros compañeros como Renato Tapia, Raúl Ruidíaz, André Carrillo y Sergio Peña están enfrentando lesiones y algunos de ellos también quedaron fuera de la fecha triple.

Ahora los muchachos se preparan para enfrentar a Argentina en el último partido de la fecha triple. Ese será un partido decisivo para la selección, que deberá tratar de arrebatarle los 3 puntos al equipo de Lionel Messi.

