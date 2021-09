Paolo Guerrero sobre su relación con Gianluca Lapadula: “Me entiendo muy bien con él”

Compartir Facebook

El ‘capitán’ de la selección se pronunció acerca de la relación que lleva con el ‘Bambino’ y sobre qué tan buena dupla son dentro del campo.

Paolo Guerrero se pronunció acerca del tipo de relación que lleva con Gianluca Lapadula, y es que ambos son parte de los convocados. Es por eso que existe la ligera posibilidad de que en algún momento, los dos jueguen juntos en el campo.

El ‘capitán’ dijo que tiene muy buena química con Lapadula en la cancha por lo que no se cierra a ninguna posibilidad. “Estamos felices con la incorporación de Lapadula, es un buen chico. Yo me adapto a todas las situaciones, a lo que decida el profesor será para bien. Me entiendo muy bien con Lapadula”, señaló Paolo.

Paolo también aprovechó para hablar sobre el otro delantero de la selección que también está convocado, Raul Ruidíaz. El ‘depredador’ afirmó que también haría una buena dupla con Ruidíaz porque es uno de los goleadores en su club.

“Con Ruidíaz también me entiendo, es un gran delantero. No lo podemos dejar de lado porque hace muchos goles en su liga. Esperamos que el profesor Gareca tome la decisión correcta y nosotros salgamos a ganar a la cancha, así me toque jugar los últimos 20, 30 minutos o estén Raúl o Lapadula”, comentó el ‘capitán’.

Podría ir de suplente

Paolo señaló que él no está preocupado por su puesto de titular en la selección, pues sabe que cualquiera de sus dos compañeros podría estar allí. El ‘capitán’ dijo que estaría conforme con cualquier decisión del ‘Tigre’ y no tiene ninguna duda de que sus compañeros darán la talla.

“Si el profesor decide que vaya de suplente, lo tomaría muy tranquilo. Todos queremos el bien de la Selección y se respeta lo que diga el profesor Gareca”, dijo el capitán.