¡Insólito! Paolo Hurtado afirma haber sido víctima de brujería cuando se involucró con Jossmery Toledo

Paolo Hurtado nuevamente hace noticia, al revelar que le fue infiel a su esposa Rosa Fuentes porque fue víctima de brujería, el jugador se habría mostrado arrepentido hasta el día de hoy de sus errores.

En el reciente avance del programa ‘Amor y fuego’, se pudo apreciar como el pelotero se sincera con unos amigos y explica la vez que fue ampayado con Jossmery Toledo haciendo mea culpa, pues a raíz de este escándalo perdió el amor de su esposa.

Víctima de las fuerzas del más allá

Como se sabe el 18 de octubre Paolo Hurtado hizo público el nacimiento de su tercer hijo llamado Vasco en sus redes sociales, el jugador se mostró emocionado por la llegada de su tercer heredero al igual que Rosa Fuentes que también publicó en sus redes su emoción.

El mismo día del 18 en la mañana Paolo Hurtado fue captado en la clínica junto a Rosa a la espera de recibir las indicaciones para que Fuentes fuera internada para iniciar su labor de parto.

Es así que el jugador del Cienciano esperó en la sala del área de emergencias junto a algunos amigos.

Donde aprovechó para sincerarse sobre su pasado polémico vivido con Jossmery Toledo.

Como se recuerda el jugador fue ampayado con la modelo en el Cusco, la parejita se mostraba cariñosa.

Tanto así que hasta se dieron un beso para sellar su amor clandestino.

Fue entonces cuando Paolo Hurtado reconoció que en ese momento no se encontraba en sus 5 sentidos por lo que actuó con la cabeza caliente.

Además, afirmó que habría sido víctima de la brujería que lo llevó a tomar malas decisiones en su vida personal.

«Yo estaba loco en ese momento, me habían hecho brujería», dijo Hurtado dejando entrever el origen de su ampay y que le llevó a perder a su familia, pues hasta el día de hoy mantiene su distancia con Rosa Fuentes.

Por otro lado, confesó que ha acudido a gente especializada en el tema para que le realicen una limpia.

Para que así alejen de él todas las malas vibras que lo lleven nuevamente al camino de la tentación.

La lucha por el perdón

Como se recuerda días antes al nacimiento de Vasco, se hicieron públicas las imágenes de lo que fue el baby shower de Rosa Fuentes.

En la que la presencia de Paolo Hurtado fue inevitable.

Todo parece indicar que la relación entre la joven madre y el deportista está mejor que nunca.

El programa ‘América HOY’ difundió imágenes de ambos posando juntos para el lente de la cámara, mientras lucen sonrientes, pese a la infidelidad que los separó en marzo del 2023.

Rosa Fuentes tuvo nada menos que a tres cantantes en su baby shower: los salseros Renzo Padilla; la exintegrante de ‘Son Tentación’, Angie Chávez; y al vocalista de ‘El León y su Tripulación’.

Mientras cantaba Renzo Padilla, el ‘Caballito’ Hurtado aprovechó para dedicarle una romántica canción a la madre de sus hijos.

“Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas”, fue parte de la letra.

Sin embargo, el jugador de fútbol puso de su cosecha y agregó: “Y jamás me olvidarás porque seré el amor de tu vida, el amor de tu vida soy yo”.

Se desconoce si esta declaración de amor fue aceptada por la empresaria y si es la confirmación de que ellos, finalmente, se reconciliaron.